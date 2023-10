Newcastle-PSG 4-1, Tonali: “Donnarumma forte: lo ha dimostrato” | VIDEO

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha parlato a 'Sky Sport' al termine della sfida vinta 4-1 sul PSG dell'amico Gianluigi Donnarumma

Sandro Tonali, centrocampista passato la scorsa estate dal Milan al Newcastle per una cifra record, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida vinta al 'St. James' Park' per 4-1 sul PSG dell'amico Gianluigi Donnarumma. Ecco, dunque, le parole del numero 8 delle 'Magpies' sull'ex portiere rossonero in questo video