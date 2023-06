Nations League, kit speciale per l’Italia: 125 anni di FIGC | VIDEO

L'Italia indosserà una maglia speciale, venduta in edizione limitata, per i 125 anni di FIGC in occasione della semifinale di Nations League

L'Italia di Roberto Mancini indosserà una maglia speciale, venduta in edizione limitata, per festeggiare i 125 anni della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Il kit, bianco e oro, farà il suo esordio in occasione della semifinale di Nations League, in programma domani sera contro la Spagna. Ecco le immagini della divisa della nostra Nazionale