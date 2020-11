Napoli-Milan, probabile ritorno al 4-3-3 per Gattuso | VIDEO

Napoli-Milan, ritorno al passato per Gattuso

ULTIME NOTIZIE VIDEO NAPOLI MILAN – Per Gennaro Gattuso è una vigilia di Napoli-Milan con qualche incertezza. La certezza è una sola: l’indisponibilità di Victor Osimhen, che ha riportato una lussazione alla spalla con la sua nazionale. Una notizia che potrebbe far fare un passo indietro all’ex allenatore del Milan. L’acquisto del nigeriano ha spinto ad un cambio al 4-2-3-1 che sta dando grandi soddisfazioni, ma il ritorno al 4-3-3 potrebbe essere una concreta possibilità per domani. Al centro dell’attacco ci sarà Dries Mertens, ai suoi lati Lorenzo Insigne e Hirving Lozano.