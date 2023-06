Napoli, giornata di festa: i tifosi invadono strade e piazze | VIDEO

I tifosi del Napoli, nel giorno della festa Scudetto al 'Maradona', si sono presentati in massa nelle strade e nelle piazze per gioire insieme

Con i gol di Victor Osimhen e Giovanni 'Cholito' Simeone il Napoli ha battuto 2-0 la Sampdoria allo stadio 'Diego Armando Maradona' nel giorno della consegna della Coppa dello Scudetto, che si dà al vincitore del campionato. I tifosi azzurri, così, hanno trascorso la loro domenica in festa riversandosi nelle piazze e tra le strade vicino allo stadio per non far mancare il loro apporto ai calciatori. Il video