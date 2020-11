Napoli, Eto’o elogia Osimhen

ULTIME NOTIZIE VIDEO NAPOLI – Samuel Eto'o, leggenda del calcio africano, ha parlato delle qualità di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. L'ex Barcellona e Inter si augura possa diventare un nuovo punto di riferimento per il suo continente, visto che il nigeriano ha tutto per fare bene. Queste le sue parole sul prossimo avversario del Milan in campionato.