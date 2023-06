Morte Berlusconi, le lacrime dell’amico Feltri in diretta tv | VIDEO

Silvio Berlusconi è morto lunedì mattina all'ospedale 'San Raffaele' di Milano. Vittorio Feltri, in collegamento sulla Rai, molto commosso

In collegamento telefonico con il Tg1, Vittorio Feltri non riesce a trattenere le lacrime ricordando Silvio Berlusconi, scomparso lunedì mattina a 86 anni presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano. "Era un uomo eccezionale. Io gli sono molto grato. Ho lavorato per lui ed è stato il miglior editore che abbia mai conosciuto. Non mi ha mai scocciato, non mi ha mai chiesto niente, ma mi ha addirittura fatto diventare ricco. E di questo gli sono naturalmente grato e sono commosso per la sua morte perché credo che sia venuto meno anche un amico"