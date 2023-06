Milan, la Curva Sud ha reso omaggio a Berlusconi ad Arcore | VIDEO

Ieri la Curva Sud, cuore del tifo del Milan, si è recata ad Arcore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Il video con i cori dei tifosi

La Curva Sud, cuore del tifo del Milan, ha sfilato ieri in corteo ad Arcore per rendere omaggio al compianto ex Presidente rossonero Silvio Berlusconi, scomparso lunedì mattina, presso l'ospedale 'San Raffaele' di Milano, all'età di 86 anni. Guarda il video di 'GazzettaTV' con le manifestazioni d'amore dei sostenitori del Diavolo per Berlusconi, proprietario del club meneghino dal 1986 al 2017