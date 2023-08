Monza-Milan, Pioli: “De Ketelaere assente per via del mercato” | VIDEO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa di Charles De Ketelaere al termine di Monza-Milan all'U-Power Stadium

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa all'U-Power Stadium al termine di Monza-Milan, prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi' vinto dal Diavolo ai calci di rigore contro i padroni di casa. Tra gli argomenti dibattuti da Pioli, anche il motivo dell'assenza di Charles De Ketelaere dalla lista dei convocati per il match. Ecco il video con le parole dell'allenatore rossonero in sala stampa