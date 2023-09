Monza, Galliani: “Calendario difficile: nessun allarme” | VIDEO

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell'inizio di campionato stentato dei brianzoli, ma non soltanto. Il video

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato dell'inizio di campionato stentato dei brianzoli. "Abbiamo perso giocando a calcio sia a Milano sia Bergamo", il suo commento. Poi, qualche parola, nella video-intervista di Francesco Calvi per 'La Gazzetta dello Sport', anche per Carlos Augusto, ceduto in estate all'Inter: "Non potevamo bloccarlo: legittimo voler giocare la Champions League"