Mondiali Under 20 – Uruguay-Italia, la nostra probabile formazione | VIDEO

La probabile formazione azzurra per Uruguay-Italia, finale dei Mondiali Under 20: i campo gli Azzurrini dalle ore 23:00! Il video

Alle 23:00, ora italiana, La Plata (Argentina) si disputerà la finale dei Mondiali Under 20. In campo scenderanno l'Uruguay e l'Italia del Commissario Tecnico Carmine Nunziata che, in semifinale ha battuto per 2-1 la Corea del Sud. Vediamo insieme, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione degli Azzurrini per questo importantissimo match