NEWS MILAN – Una nuova settimana di allenamenti, ancora individuali, in attesa del nuovo protocollo FIGC per la ripresa delle sedute di squadra. Il Milan è a lavoro a Milanello, Ibrahimovic e compagni si allenano duramente per non perdere la forma fisica in attesa della ripresa totale.

