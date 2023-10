Milan, alle origini di Adli: ecco qual è il suo segreto | VIDEO

'La Gazzetta dello Sport' è andata alla scoperta di Villejuif, località natale di Yacine Adli, centrocampista francese del Milan: il video

In occasione della sfida di Champions League tra PSG e Milan, terminata poi 3-0 per i padroni di casa, Luca Bianchin - giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' - ha visitato la località di Villejuif, alla periferia di Parigi, dove è nato ed è cresciuto Yacine Adli, centrocampista rossonero classe 2000. Guarda il video in cui parla chi lo ha conosciuto bene