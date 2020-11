Milan-Verona 2-2, Juric boccia Kalinic: “Può fare di più” | VIDEO

Milan-Verona 2-2: le parole di Juric su Kalinic

MILAN-VERONA ULTIME VIDEO NEWS – Ivan Juric, tecnico croato degli scaligeri, ha bacchettato l’attaccante Nikola Kalinic. Il bomber, suo connazionale, non ha offerto una buona prova in Milan-Verona 2-2 di ieri sera a San Siro. Kalinic, lo ricordiamo, è un ex rossonero, avendo vestito la maglia del Milan nella stagione 2017-2018 (con 6 gol in 41 presenze). Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Juric su Kalinic nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.