MILAN-TORINO: il gol di Leao dopo bellissima azione / News

VIDEO MILAN NEWS – Dopo aver perso la prima partita stagionale in campionato serviva una reazione in Milan-Torino. Reazione che c’è stata: i rossoneri hanno vinto 2-0 e fatto una grande partita. Il primo gol è frutto di un’azione molto bella, avviata da Theo, che ha servito Brahim tra le linee, il quale di prima con un tunnel ha messo Rafael Leao solo davanti al portiere. Il portoghese a quel punto non ha potuto far altro che insaccare. Nella video news rivediamo quel meraviglioso gol rossonero.

