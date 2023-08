Milan-Torino, le ultime sulla partita di San Siro | VIDEO

Verso Milan-Torino: Stefano Pioli dovrebbe confermare l'undici visto a Bologna con il solo ballottaggio sul terzino destro

San Siro sold out con 72 mila tifosi attesi per Milan-Torino. Per il calciomercato Pioli non si è aperto molto per quanto riguarda l'attaccante. La probabile formazione rossonera va verso la conferma dell'undici titolare visto contro il Bologna col solo ballottaggio tra Calabria e Kalulu. Allo stadio atteso anche Gerry Cardinale. Il video dei colleghi di Gazzetta TV