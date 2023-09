Milan, Tomori: “Leao? Ha una qualità altissima” | VIDEO

Fikayo Tomori, nella conferenza stampa di avvicinamento a Milan-Newcastle, elogia così il suo compagno Rafael Leao

Fikayo Tomori alla vigilia di Milan-Newcastle, prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Da quando Leao è arrivato è migliorato tantissimo, è fondamentale per noi. Lo è stato per lo Scudetto e in Champions l'anno scorso. Penso che abbia ancora margini di miglioramento. Questa è la cosa principale"