Milan, Tatarusanu canta “Volare”: i compagni se la ridono | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Il “rito” di iniziazione di Ciprian Tatarusanu con il Milan. Il secondo portiere rossonero si è “esibito” sopra una sedia, durante la cena di squadra a Dublino, in una performance canora sulle note di un noto capolavoro mondiale di Domenico Modugno: “Volare – Nel blu dipinto di blu“.

Ecco il video (in alto) pubblicato da Gigio Donnarumma su tre Instagram stories. I compagni se la ridono, mentre Tatarusanu canta in un italiano più che accettabile. Ricordiamo che è romeno, ma ha vissuto per diversi anni in Italia, giocando nella Fiorentina.

