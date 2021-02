Milan-Stella Rossa 1-1, la dedica di Kessie e non solo: il match in un minuto | VIDEO

Milan-Stella Rossa, la partita in un minuto

Nessuna svolta per il Milan nonostante il passaggio del turno. La squadra di Stefano Pioli continua il suo momento di difficoltà e approda agli Ottavi di Europa League con due pareggi. Rossoneri in vantaggio grazie al solito rigore perfetto di Franck Kessie, che dedica il gol a giovane Ta Bi, giocatore ivoriano dell’Atalanta scomparso recentemente. Insieme al ‘Presidente’, protagonista anche Gianluigi Donnarumma, con una parata fondamentale sull’1-1 che ha tenuto in vita il Diavolo. Questo e molto altro in questo video, che mostra la partita in un minuto. Intanto Maldini mette gli occhi sul nuovo Neymar: ecco di chi si tratta >>>