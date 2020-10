Milan-Roma 3-3, Pioli mastica un po’ amaro

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto per la prova dei suoi ragazzi in Milan-Roma 3-3. L’amaro in bocca, però, rimane per quanto successo nel ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A a San Siro. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni post-partita di Pioli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.