Milan-Roma 3-3: i numeri del match dei rossoneri di Pioli

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – 3-3 a San Siro in Milan-Roma di lunedì sera. Un’occasione persa per la squadra di Stefano Pioli? Vincendo, il Milan avrebbe allungato in vetta alla classifica di Serie A. Ecco cosa dicono numeri e statistiche del match: guarda il video della redazione di ‘GazzettaTV‘.