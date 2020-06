MILAN-ROMA: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Si torna in campo con Milan-Roma, primo vero test per i rossoneri, dopo la bella e agevole vittoria di una settimana fa circa a Lecce. Il Diavolo non può permettersi passi falsi per provare a raggiungere l’Europa League. I giallorossi invece puntano alla Champions League. Le statistiche sorridono al Milan in un certo senso e alla Roma in un altro. Per capire a cosa ci riferiamo, guarda questa video news con 10 curiosità sulla partita in meno di 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

