Milan-Roma, il club rossonero ricorda le vittime del coronavirus

Il Milan torna a San Siro dopo il “lockdown” per giocare una partita dai contorni speciali. La sfida con la Roma, valida per la 28esima giornata di campionato, non sarà una partita come le altre. Il Milan dedicherà il pre-partita alla commemorazione delle vittime del Covid-19, di coloro che hanno lottato e sofferto, e getta un abbraccio solidale alle famiglie che hanno perso i propri cari, in Italia e nel resto del mondo.

La commemorazione sarà strutturata con vari momenti, per generare un flusso emotivo di memoria e riflessione; da un video, realizzato dalla Milan Media House, in ricordo delle vittime del Covid-19, a un testo, che lo speaker rossonero Gegio leggerà, ricordando anche l’impegno e la dedizione dei medici, degli infermieri, delle forze dell’ordine, dei volontari e di tutti coloro che si sono esposti per chi era in difficoltà durante questa emergenza sanitaria.

Lo stadio di San Siro avrà una coreografia dedicata a questa importante iniziativa, con i seggiolini del Primo e del Secondo Anello Arancio allestiti per rappresentare le vite che si sono spente durante la pandemia. Una fila di seggiolini del settore centrale sarà dedicata ai tifosi rossoneri che ci hanno lasciato, con 18 maglie del Milan, simbolo della passione e dell’amore verso i colori rossoneri.

Il Club renderà omaggio anche a uno dei simboli del Milan europeo e mondiale, un campione che ha scritto pagine indelebili della nostra storia, Piero Prati, noto in tutto il mondo come “Pierino”. Prima del calcio d’inizio, il Capitano Alessio Romagnoli, depositerà quarantasei rose bianche (come l’anno di nascita del campione rossonero) in prossimità della panchina, dove verrà anche posta la maglia numero 11, che ha sempre portato con orgoglio e passione. Un video celebrativo accompagnerà il minuto di silenzio, mentre i calciatori di Milan e Roma (squadra in cui Prati ha militato negli anni successivi al Milan), giocheranno indossando il lutto al braccio.

Ai tifosi è stata poi dedicata una iniziativa speciale, avranno infatti la possibilità di stare vicino alla squadra rossonera grazie all’iniziativa “Fan Board Together“. I tifosi che invieranno la propria foto o video tramite la pagina web together.acmilan.com avranno la possibilità di vedere il proprio contenuto apparire su Led Screen addizionale (110 metri per 2 metri di altezza) installato sulla tribuna Arancio per tutte le partite casalinghe restanti.

