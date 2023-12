Di Caro: “Milan, Ibrahimovic utile ma non cambia la stagione” | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan come consulente per conto di RedBird. Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta, la pensa così

Ieri Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, è tornato ufficialmente a lavorare per il club rossonero in qualità di consulente per conto di RedBird, il fondo di Gerry Cardinale che detiene la proprietà della società meneghina. Andrea Di Caro, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato così, in questo video, dell'effetto che potrà ancora avere il ritorno di Ibra in orbita Milan