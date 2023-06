Ritiro Ibrahimovic: “Mi sono svegliato e pioveva: pure Dio era triste”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha annunciato ieri sera il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Ieri sera, al termine di Milan-Verona 3-1, Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Celebrazioni in campo, sommerso dall'amore di club, compagni di squadra e tifosi, poi conferenza stampa dove ha parlato delle ragioni della sua scelta. Ecco, in questo video, uno stralcio delle dichiarazioni dell'ormai ex centravanti del Diavolo