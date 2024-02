Milan, il confronto tra Leao e i migliori esterni in Europa | VIDEO

Rafael Leao, esterno offensivo del Milan, è indolente e discontinuo o tra i più forti in Europa? Ecco il confronto con i top in questo video

Tornato al gol in Serie A, contro l'Atalanta, a distanza di 155 giorni dall'ultima volta, Rafael Leao torna a far parlare di sé. L'attaccante portoghese del Milan viene spesso criticato per discontinuità e approccio, ma forse alcune critiche sono figlie di un pregiudizio. Lo abbiamo messo a paragone con Vinícius Júnior, Khvicha Kvaratskhelia, Luis Diaz, Gabriel Martinelli e Jérémy Doku. Guarda il video di 'GazzettaTV'