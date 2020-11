Milan, Pobega: dagli studi di economia alla passione per LeBron | VIDEO

Milan, alla scoperta di Pobega

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tommaso Pobega è l'uomo del momento. Dopo un grande inizio di campionato con i gol contro Juventus e Benevento, il centrocampista dello Spezia di proprietà del Milan ha segnato una doppietta con la Nazionale Under 21, portandola ad un passo dall'Europeo. Conosciamo meglio il classe 1999 fuori dal campo: dalla passione per LeBron James, con tanto di poster nella cameretta agli studi in economia. Ecco il video.