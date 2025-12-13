Giovedì 11 dicembre i ragazzi delle giovanili del Milan hanno incontrato a 'San Siro' la Prima Squadra. Ecco com'è andato l'evento

Lo scorso giovedì 11 dicembre ragazze e ragazzi delle giovanili del Milan hanno incontrato a 'San Siro' i giocatori della Prima Squadra a due settimane dal Natale. L'evento è andato benissimo. Luka Modric, Samuele Ricci e Rafael Leao si sono fermati a giocare con loro a biliardino. Guarda il video