MILAN-PARMA: la presentazione del match di San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Senza sosta. Ancora sei partite da giocare in Serie A, prima di una piccola pausa. La prossima, a ‘San Siro‘, sarà Milan-Parma, gara valida per la 33^ giornata del massimo campionato.

Rossoneri ancora in lotta per un posto in Europa League. Al momento si trovano al settimo posto, che gli consentirebbe di fare i preliminari, ma l’obiettivo è superare la Roma, così da accedere direttamente ai gironi.

Ora, però, testa alla squadra parmigiana. Un passo alla volta. Nella video news la presentazione del match di 'San Siro'.