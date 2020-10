Milan, non solo Ibra: ecco le altre vie per arrivare al gol (Video News)

Milan, le vie ‘alternative’ ad Ibra

ULTIME NEWS VIDEO MILAN – Milan macchina da gol e da punti. Dal post-lockdown in poi la squadra di Stefano Pioli non ne ha voluto sapere di fermarsi. 21 risultati utili consecutivi, 17 vittorie e 4 pareggi soprattutto grazie alla guida spirituale Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha il grande merito di aver risollevato una squadra giovane e con poca grinta, portandola sulla retta via. Ma il Milan non è di certo solo Ibra, anche gli altri giocatori contribuiscono ad alzare il livello. Nonostante l’assenza del numero 21 causa Covid, la squadra non ha comunque smesso di segnare. Ecco il focus.

RECUPER RECORD PER CALHANOGLU? E’ POSSIBILE! LA NOTIZIA >>>