Milan-Roma, Calhanoglu potrebbe farcela. Le ultime | Serie A News

ULTIME NOTIZIE MILAN: CALHANOGLU RECUPERA?

MILAN NEWS – Dopo la vittoria in Scozia contro il Celtic, il Milan inizia già a pensare alla partita contro la Roma, in programma lunedì prossimo a San Siro.

La squadra di Pioli attraversa un ottimo periodo di forma, ma ricordiamo che il tecnico sta facendo a meno di due pezzi da novanta come Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Il croato continua con il suo percorso di recupero dalla lussazione al gomito, mentre il turco sta cercando di recuperare dalla distorsione alla caviglia avuta qualche giorno fa nel centro sportivo di Milanello.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, Calhanoglu ha svolto anche nella giornata di oggi terapie. Le condizioni della caviglia sinistra migliorano, e dunque ci sono ancora delle possibilità che l’allenatore convochi Hakan per la sfida contro la Roma. Domani sarà una giornata importante per capire in maniera chiara se Calhanoglu potrà essere a disposizione o meno di Pioli per la gara contro i giallorossi.

Di sicuro lo staff medico rossonero utilizzerà tutte le cautele del caso. Considerando i tanti impegni ravvicinati, è probabile che Calhanoglu non venga rischiato, ma ovviamente sarà lo stesso giocatore a far valere le sue sensazioni. Possibile anche un inizio di partita dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.

