Mercato Milan – Scudetto? Pioli vuole rinforzi ed esce allo scoperto | News

Mercato Milan News: Pioli ‘vede’ lo Scudetto. Anche se …

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN NEWS – Ottimo esordio, nel Gruppo H di Europa League, per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, si sono imposti 1-3 al ‘Celtic Park‘ contro i padroni di casa del Celtic. Reti del Diavolo segnate da Rade Krunić (14′) e Brahim Díaz (42′) nel primo tempo.

Poi, dopo il gol biancoverde di Mohamed Elyounoussi (76′), nel finale è arrivato anche il gol di Jens Petter Hauge (92′) a chiudere il match. Ottavo successo in otto gare stagionali per il Milan di Pioli, e, addirittura, 21° risultato utile consecutivo per il Diavolo a cavallo delle due stagioni, 2019-2020 e 2020-2021. Con un Milan primo nella Serie A italiana e nel suo girone in Europa, sognare lo Scudetto è lecito? Tutto questo è stato chiesto a Pioli al termine del match di Glasgow.

Ecco come ha risposto il tecnico milanista: “Cosa ci manca per lo Scudetto? Più alziamo il livello tecnico e meglio è. Poi possiamo fare tanti discorsi sull’aspetto tecnico, fisico, tattico, mentale o l’alimentazione. Se saremo in grado di alzare il nostro livello in campo, giorno dopo giorno e se arriverà qualche innesto nel mercato di gennaio o nella prossima stagione, continueremo a crescere: siamo ambiziosi, ma sappiamo bene che per ora ci sono 3-4 squadre davanti a noi almeno sulla carta”.

Pioli, pertanto, è uscito allo scoperto, chiedendo, di fatto, qualche rinforzo alla società sul mercato per un Milan sempre più competitivo per il titolo. Ma dove potrebbe essere potenziata questa squadra? Non è un mistero che Pioli, dall’ultimo mercato estivo del Milan, avrebbe tanto voluto un altro difensore centrale. E già nel corso della prossima sessione invernale, ne siamo certi, la società provvederà ad accontentarlo.

Senza dubbio, poi, servirebbe un esterno destro offensivo che abbia, nei piedi, più gol ed assist dei pur bravi Samu Castillejo ed Alexis Saelemaekers. E non è un caso se il Milan, sul mercato estivo, aveva cercato anche Federico Chiesa prima che quest’ultimo optasse per l’approdo alla Juventus. Infine, con altri due rinforzi, il Diavolo potrebbe diventare davvero completo per lottarsela alla pari con tutti per il titolo.

Nella fattispecie, a Pioli non dispiacerebbe ricevere in dote dal mercato un altro centrocampista centrale, uno più fisico, con le caratteristiche di Franck Kessié (piace molto Boubakary Soumaré del Lille) e, magari, un vice di Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, per quanto fenomenale, non è purtroppo eterno ed il Milan avrebbe bisogno di essere pronto per ogni eventualità. La pista Luka Jović, in questo caso, è da tenere sempre, costantemente, monitorata. MERCATO MILAN: A GENNAIO NUOVO TENTATIVO PER UN VECCHIO AMORE >>>