Calciomercato Milan – A gennaio altro tentativo per Simakan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il calciomercato si è chiuso da circa 20 giorni, ma come si sa, le trattative continuano. Per questo motivo, il Milan continua a seguire Mohamed Simakan.

Per arrivare al difensore classe 2000 dello Strasburgo, la dirigenza rossonera ha deciso che nel mese di gennaio si farà un altro tentativo. L’obiettivo è quello di rafforza il reparto difensivo della squadra sia nel breve termine che in prospettiva. Il club francese inoltre, ha fissato il prezzo per lasciar partire Simakan: 20 milioni di euro.

Sempre per quel che riguarda il calciomercato, un ex obiettivo del Milan ha trovato l’accordo per giocare con l’Atletico Mineiro. Ecco di chi si tratta >>