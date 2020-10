Europa League – Celtic-Milan 1-3: Ibrahimovic leader anche a Glasgow

Europa League, Celtic-Milan 1-3: che gara di Ibrahimovic

CELTIC-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, trascinatore del Diavolo anche in occasione di Celtic-Milan 1-3, prima giornata del Gruppo H di Europa League. Come riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ in edicola questa mattina, nello stadio in cui 19 anni fa debuttò in Europa con la maglia dell’Ajax, Ibrahimovic ha disputato un ottimo match. Lo svedese ha spiegato a tutti come si gioca a calcio e come si ‘usano’ i 39 anni di età, anziché farsi usare e condizionare da loro. Ibrahimovic ha aperto spazi, ha fatto assist, è andato in difesa, ha pulito palloni, ha ispirato, si è fatto vedere e proposto. Alla sua squadra è bastato, di fatto, un tempo per archiviare Celtic-Milan di Europa League. Le reti di Rade Krunić (14′) e Brahim Díaz (42′) hanno messo in ghiaccio il match. Un po’ di paura nel finale, quando il Celtic ha provato a riaprire la gara con Mohamed Elyounoussi (76′), ma il gol di Jens Petter Hauge (92′) ha chiuso i giochi. Per il quotidiano generalista, la prestazione di Ibrahimovic al ‘Celtic Park‘ è meritevole di un voto 7 in pagella. ECCO LE PAGELLE DEI ROSSONERI AL TERMINE DI CELTIC-MILAN DI EUROPA LEAGUE >>>