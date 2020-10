Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con Celtic-Milan 1-3. Esordio vincente, dunque, per i rossoneri nel Gruppo H in Europa League. 21° risultato utile e 8° successo consecutivo per il Diavolo. In gol Rade Krunić, Brahim Díaz e Jens Petter Hauge. A Berna, la sfida Young Boys-Roma è terminata 1-2, con i giallorossi che sono riusciti a ribaltare il risultato soltanto con l’ingresso dei titolari. Napoli-AZ Alkmaar, a sorpresa, è terminata 0-1 per gli ospiti. Nel riquadro in basso, poi, si parla di Sassuolo-Torino, anticipo del 5° turno di Serie A, di Cristiano Ronaldo (Juventus) ancora positivo al CoVid_19 e dell’Inter di Antonio Conte, alle prese con problemi a centrocampo.

