Serie A – Verso Milan-Roma: Smalling a rischio per il match di San Siro

Milan-Roma, Smalling dovrebbe saltare la trasferta di San Siro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Chris Smalling rischia di dover saltare per infortunio Milan-Roma, gara in programma lunedì 26 ottobre, alle ore 20:45, a San Siro. Lo ha rivelato Angelo Mangiante, corrispondente di ‘Sky Sport‘ da Trigoria, nel corso dei collegamenti del mattino per l’emittente televisiva satellitare. “Non ci sono buone notizie per la difesa della Roma – ha detto Mangiante -. Probabile forfait di Smalling in vista di Milan-Roma. Il difensore inglese sosterrà oggi pomeriggio un provino nell’allenamento pomeridiano ma non filtra ottimismo sul suo recupero. Il giocatore non disputa una partita ufficiale da diverse settimane e la distorsione al ginocchio ha spinto a scegliere la strada della prudenza”. PIOVE SUL BAGNATO IN CASA GIALLOROSSA: UN DIFENSORE È POSITIVO AL COVID_19 >>>