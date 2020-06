MILAN NEWS – Ibrahimovic, lo sfogo contro Gazidis

VIDEO MILAN NEWS – Nella giornata di ieri Ivan Gazidis è tornato a Milanello dopo circa un mese. L’amministratore delegato rossonero ha parlato alla squadra, chiedendo massimo impegno in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia di domani sera, Juventus-Milan.

Ha anche rassicurato sulla solidità del club e ha chiesto ai giocatori di non dare retta alle voci su allenatori e dirigenti. Ha anche comunicato alla squadra il taglio del 50% dello stipendio di aprile. Non tutti però sono rimasti zitti: Zlatan Ibrahimovic ha risposto per le rime. Per le sue parole guarda la video news. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓