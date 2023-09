Milan-Newcastle 0-0: il pareggio visto dai siti inglesi | VIDEO

Milan-Newcastle è terminata 0-0 a 'San Siro'. Ecco come i siti web inglesi hanno accolto il punto preso dalle 'Magpies' di Eddie Howe

Il Milan di Stefano Pioli non è andato oltre lo 0-0 a 'San Siro' contro il Newcastle di Eddie Howe. Un pareggio, questo, alla prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024, racconto con enorme soddisfazione dalle 'Magpies', dominate dal Diavolo, ma in grado di resistere anche grazie alle parate del loro portiere Nick Pope. In questo video di 'GazzettaTV', dunque, vediamo come i siti web inglesi hanno commentato la partita, riconoscendo la superiorità della squadra italiana