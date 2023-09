Milan-Newcastle 0-0: Maignan lascia ‘San Siro’ zoppicando | VIDEO

Mike Maignan è uscito all'81' di Milan-Newcastle per un risentimento al flessore sinistro. Ecco il momento in cui ha lasciato lo stadio

Mike Maignan, portiere francese del Diavolo, è stato costretto a chiedere il cambio a pochi minuti dal termine di Milan-Newcastle, prima partita del Gruppo F della Champions League 2023-2024 disputatasi a 'San Siro' e terminata 0-0. Risentimento al flessore sinistro per l'ex PSG e Lille, sostituito da Marco Sportiello (decisivo con una parata nel recupero su Sean Longstaff) all'81'. In questo vediamo il momento in cui Maignan lascia lo stadio zoppicando visibilmente