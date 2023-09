Milan-Newcastle 0-0, Florenzi: “Peccato, è mancato il guizzo” | VIDEO

Alessandro Florenzi, terzino rossonero, ha parlato al termine di Milan-Newcastle di Champions League. Le sue dichiarazioni nel post-partita

Alessandro Florenzi, classe 1991, è entrato ieri sera all'inizio del secondo tempo di Milan-Newcastle, partita della prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 0-0, subentrando al capitano Davide Calabria. Buona prova per l'ex romanista, che ha sfiorato il gol e poi per poco non metteva a referto un assist per Rafael Leão. Al termine del match, Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni: eccole in questo video