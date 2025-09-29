Milan-Napoli sui social: “L’anno del Diavolo?”. Ma “Estupinan, ci hai fatto penare”

Ecco come i tifosi del Milan hanno vissuto, sui social, il 2-1 rifilato a 'San Siro' al Napoli: una vittoria valsa il primato in classifica

Ieri sera, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto, per 2-1, il Napoli di Antonio Conte, agganciandolo a quota 12 punti in vetta alla classifica del campionato di Serie A 2025-2026, dove c'è anche la Roma. Reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic per i rossoneri, calcio di rigore di Kevin De Bruyne per gli azzurri. Ecco come i tifosi del Milan hanno vissuto il match sui social