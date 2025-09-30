PIANETAMILAN i nostri video Milan-Napoli, Allegri ha sorpreso Conte con una mossa offensiva: ecco quale
In Milan-Napoli, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sorpreso Antonio Conte con questa mossa qui. L'analisi di Gazzetta
In Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 2-1 per il Diavolo a 'San Siro', l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha sorpreso Antonio Conte, tecnico degli azzurri, con questa sorprendente mossa offensiva. L'analisi de 'La Gazzetta dello Sport' in questo video