Milan, momento no di Castillejo: l’allenamento per tornare al top | VIDEO

Milan, la determinazione di Castillejo

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Samu Castillejo, esterno d’attacco del Milan, non sta vivendo un buon periodo di forma. Dopo l’exploit della scorsa stagione, lo spagnolo ha perso il posto da titolare a vantaggio di Alexis Saelemaekers. Ma il numero 7 non si arrende e lavora con determinazione per ritornare al top della forma. Il giocatore, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso un video che mostra il suo duro allenamento. Eccolo. Cassano parla ancora di Ibra e lo fa a modo suo. GUARDA IL VIDEO >>>