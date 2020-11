Milan, Cassano: “Ibra? Con me dietro farebbe ancora 30 gol” | VIDEO

Milan, Cassano ancora su Ibra

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Antonio Cassano torna a parlare ancora di Zlatan Ibrahimovic. Dopo il pensiero per il quale il Milan senza di lui sarebbe decimo, ‘Fantantonio’, in diretta Instagram con Christian Vieri, ha nuovamente elogiato il suo ex compagno rossonero, affermando che Ibra non lascerà il prossimo rigore a Franck Kessie e che alla sua età soltanto Paolo Maldini fu in grado di fare la differenza. Poi Cassano non ha dubbi: con un giocatore come lui, lo svedese farebbe 30 gol! Le sue parole.

