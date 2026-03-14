PIANETAMILAN i nostri video Milan, Llorente: “Allegri sta gestendo tutto molto bene. Se l’Inter perde punti…” | VIDEO
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Milan, Llorente: “Allegri sta gestendo tutto molto bene. Se l’Inter perde punti…” | VIDEO
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Oggi c'è stata la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026: le parole di Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus
Oggi a Milano è andata in scena la seconda giornata del World Legends Padel Tour 2026, un evento che ha riunito molte ex stelle del calcio europeo. Tra i tanti presenti, anche Fernando Llorente, ex Juventus, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan. Il video del nostro inviato Stefano Bressi.