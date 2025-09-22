PIANETAMILAN i nostri video Milan-Lecce, Allegri avverte: “Niente rigori”. Sui gol di Gimenez …

COPPA ITALIA

Milan-Lecce, Allegri avverte: “Niente rigori”. Sui gol di Gimenez …

desc img
02:39
Emiliano Guadagnoli
22 settembre

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Lecce

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Lecce. Ecco il suo pensiero sui sedicesimi di Coppa Italia 2025/26.