Milan-Lazio 2-0, Pulisic e Okafor in gol: Leao sgasa | VIDEO

Il Milan vince 2-0 contro la Lazio grazie ai gol di Pulisic e Okafor, entrambi su assist di Leao: l'analisi da San Siro

Continua il bellissimo cammino del Milan in questo inizio di Serie A. I rossoneri hanno battuto ieri sera la Lazio per 2-0. Il Diavolo sale a quota 18 a pari punti contro l'Inter. Un grande secondo tempo per gli uomini di Pioli che vanno a segno con Pulisic e Okafor, entrambi innescati dal piede di Rafael Leao. Ecco il commento dei colleghi di Gazzetta TV