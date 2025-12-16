PIANETAMILAN i nostri video Milan, l’arrivo a Malpensa prima della partenza per l’Arabia Saudita in vista della Supercoppa
VIDEO
Milan, l’arrivo a Malpensa prima della partenza per l’Arabia Saudita in vista della Supercoppa
05:38
L'arrivo del Milan di Massimiliano Allegri all'Aeroporto di Malpensa per la partenza verso l'Arabia Saudita in vista della Supercoppa
Il Milan di Massimiliano Allegri partirà alle ore 16 da Milano Malpensa direzione Riyad, in Arabia Saudita, dove giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana con Napoli, Bologna e Inter. Ecco il video dell'arrivo.