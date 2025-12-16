PIANETAMILAN i nostri video Milan, l’arrivo a Malpensa prima della partenza per l’Arabia Saudita in vista della Supercoppa

VIDEO

Milan, l'arrivo a Malpensa prima della partenza per l'Arabia Saudita in vista della Supercoppa

05:38
Alessia Scataglini
16 dicembre

L'arrivo del Milan di Massimiliano Allegri all'Aeroporto di Malpensa per la partenza verso l'Arabia Saudita in vista della Supercoppa

Il Milan di Massimiliano Allegri partirà alle ore 16 da Milano Malpensa direzione Riyad, in Arabia Saudita, dove giocheranno la semifinale di Supercoppa Italiana con Napoli, Bologna e Inter. Ecco il video dell'arrivo.