VIDEO MILAN – Stasera alle 20:45 si torna nuovamente in campo con Milan-Juventus, andata delle semifinali di Coppa Italia. Dopo la batosta nel derby è la situazione migliore per provare a riprendersi. Stefano Pioli quindi non cambia tantissimo, se non un paio di giocatori. Per scoprire la probabile formazione rossonera guarda la nostra video news.

