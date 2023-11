Abodi: “Spero che San Siro si possa adattare al futuro” | VIDEO

Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha parlato del futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Le dichiarazioni

Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha parlato del futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, che ospita attualmente le partite interne di Milan e Inter ma che, tra qualche anno, potrebbe essere abbandonato da ambedue le compagini meneghine in favore di un nuovo impianto sportivo ciascuno. Ecco, dunque, le parole di Abodi sul tema in questo video