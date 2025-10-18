Il Milan ha perso Adrien Rabiot per infortunio: starà fuori almeno un mese. Si poteva evitare questa situazione? Sta circolando questo video

Questo video è stato girato nello spogliatoio della Francia durante l'intervallo della partita contro l'Azerbaigian di venerdì 10 ottobre. Adrien Rabiot viene massaggiato al polpaccio, rientra in campo ma poi esce al 70'. L'altro ieri il Milan ha reso noto che il francese "è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in Nazionale: l'esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni".